Virginia Mihajlovic matrimonio: la figlia di Sinisa ha sposato Alessandro Vogliacco

Bologna, 18 giugno 2023 - Matrimonio a Monopoli per Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa: ieri ha sposato il calciatore Alessandro Vogliacco. Una cerimonia emozionante, con la figlia Violante - nata nell'ottobre del 2021 - che ha consegnato le fedi agli sposi.

Le immagini delle nozze, nella Cattedrale di Monopoli (Bari), scattate da amici e parenti, sono diventate subito virali. La figlia di Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso dicembre dopo una lunga battaglia contro la leucemia, e la moglie Arianna Rapaccioni, avevano mostrato ai fan le partecipazioni e anticipato la data delle nozze.

La piccola Violante ha portato gli anelli all'altare accompagnata dalla nonna Arianna e ripresa da Viktorija Mihajlovic, sorella della sposa, tra le stories di Instagram. "Una serata che avrei voluto non finisse mai- ha scritto Virginia Mihajlovic nelle sue Instagram stories – Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto".

FOCUS / Mihajlovic nonno dolcissimo

Dopo la cerimonia gli sposi hanno ospitato parenti e amici a masseria Traetta, a poco più di un chilometro da Ostuni.

Lo sposo calciatore

Alessandro Vogliacco, 24 anni, è fresco di promozione in serie A con il Genoa, ed è originario della provincia di Bari. Diversi giocatori sono stati avvistati e ripresi fuori dalla cattedrale: tra gli altri Massimo Coda, Eddie Salcedo, Mattia Aramu, poi l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic.

Il matrimonio rimandato

La proposta di matrimonio è arrivata a giugno 2021 durante una vacanza della coppia a Santorini. Le nozze si sarebbero dovute celebrare lo scorso giugno, ma le condizioni di Sinisa Mihajlovic, il papà della sposa poi morto a dicembre 2022, cominciarono a peggiorare e così la coppia decise di spostare la data.