Luca Marini dedica un casco all’amore per Marta Vincenzi e alla figlia in arrivo

Misano Adriatico (Rimini), 21 settembre 2024 - Il weekend di Misano per lui non è iniziato bene — il 15° posto in qualifica, la stessa posizione nella Sprint di oggi pomeriggio — come sempre è capitato in stagione. C’è poco da fare per Luca Marini, che guida una Honda che non va dopo esserci arrivato in inverno dal team VR46 Racing, costretto tristemente a una stagione nelle retrovie, senza particolari soddisfazioni. Per fortuna per lui, però, c’è una figlia che è in arrivo, che sua moglie Marta Vincenzi (sposata l’anno scorso) gli sta per dare. La stessa che è stata pizzicata oggi nel paddock di Misano per il GP Pramac dell’Emilia-Romagna, in completo total-white, al fianco del pilota.

Luca Marini e Marta Vincenzi

Un amore da urlo quello che il 27enne fratello di Valentino Rossi prova per la modella. Tanto da raffigurare il loro amore nel casco con tema speciale che il pilota sta usando per il weekend del “Marco Simoncelli”. Il tema sono dei cuori e i coniglietti su uno sfondo tutto rosa, nel quale compare la scritta. “…e ti amerò come accade nelle favole per sempre…”. Motivi che vogliono sottolineare la loro storia d’amore e la nascita della prima figlia. Un casco che è stato ripreso in alcune foto poi condivise sui suoi profili ufficiali: “Un casco speciale, per una storia speciale — ha scritto il pesarese nel post dedicato — Un primo bacio, una proposta di matrimonio, un matrimonio e ora un bambino in arrivo!”.

Il casco speciale che Marini ha dedicato a Misano a Marta Vincenzi e alla figlia in arrivo

Sempre Luca Marini è finito al centro delle cronache anche per un altro fatto. Dopo giorni di attesa, infatti, è stato condiviso sui canali social il video musicale della canzone “Adesso dormi”, nata dalla collaborazione fra suo papà Massimo Marini, che si è dedicato alla scrittura dei testi, e del compositore di Anzio, Michele Zanoni. La canzone è dedicata proprio al pilota marchigiano, che a 10 anni confidava a Massimo di voler diventare il pilota più veloce del mondo. Eppure la canzone sembra parlare a tutti indistintamente: “È rivolta a tutti i bambini che hanno un sogno e a quei genitori che li lasciano liberi di sognare comunque andrà”, ha detto papà Marini.

Un bel gesto che ha fatto sorridere il pilota, pronto a rituffarsi in pista domani alle 13, quando scatterà la gara ufficiale. Marini non potrà essere sicuramente della battaglia per il podio, ma vuole cercare di arrivare almeno in top-10. Una possibilità dura e molto remota, ma mai dire mai, specie se la gara è lunga 27 giri e una pista tecnica e impegnativa come Misano può lasciare più di una sorpresa.