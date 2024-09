‘Nuoto d’amare’ a Pesaro, successo per l’evento in acque libere in Baia Flaminia

Pesaro, 4 settembre 2024 – Successo per la terza edizione di ‘Nuoto d’amare’ andata in scena domenica in Baia Flaminia. La manifestazione di nuoto in acque libere, amatoriale ed inclusiva, è stata organizzata dalla Asd Filosport nel contesto di Pesaro Challenge.

La distanza percorsa dai partecipanti è stata di mezzo miglio. “Ringraziamo il Cip Marche per il patrocinio (Comitato Italiano Paralimpico) e salutiamo il delegato Andrea Evangelisti che purtroppo non ha potuto presenziare per un imprevisto personale – si legge in una nota di Filosport -; ringraziamo anche Vanessa Cicchi delegato regionale Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) per i preziosi consigli utili all’organizzazione della manifestazione”.

“Tutto si è svolto in totale sicurezza grazie al servizio della Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) e della croce rossa che hanno messo a disposizione moto d’acqua, ambulanza e personale medico pronto ad ogni evenienza, e grazie anche alla Canottieri Pesaro che ha contribuito con una canoa”.

L’organizzazione dell’evento è stata curata interamente da Michele Totaro, allenatore e tecnico della Filosport, con l’aiuto del Comitato Area Marina San Bartolo, Uisp Pesaro Urbino e al circolo velico Ardizio che hanno contribuito con personale e materiale, fondamentale alla realizzazione del percorso in mare. “Lo scopo della manifestazione era di passare una mattinata di sport e divertimento, mettendosi in gioco e sfidando i propri limiti e lo abbiamo pienamente raggiunto visto che alla manifestazione hanno partecipato persone dai 15 ai 60 anni, addirittura anche un bambino di soli 9 anni che con il suo papà ha nuotato per tutto il mezzo miglio fino all’arrivo”.

Oltre ai valori dell’inclusione, la Filosport ha a cuore la sostenibilità degli eventi sportivi e nel suo piccolo si impegna per promuovere il senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente. Trattandosi di un evento in spiaggia e in mare, la Filosport con il sostegno di Raffaele Pagano dell’azienda Fly, ha deciso di dissetare i partecipanti fornendo acqua in brick di cartone riciclato e riciclabile, volendo sensibilizzare riguardo all’uso della plastica monouso che troppo spesso finisce proprio nei nostri mari inquinando e diventando anche un pericolo per la sopravvivenza della fauna marina. Le premiazioni si sono tenute alla palla di pomodoro, fulcro della manifestazione Pesaro Challenge.