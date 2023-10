Sferisterio, Paolo Gavazzeni è il nuovo direttore artistico

di Chiara Gabrielli

Macerata, 25 ottobre 2023 - Sarà proprio Paolo Gavazzeni il nuovo direttore artistico dello Sferisterio. Il regista d'opera ieri è arrivato a Macerata e questa mattina ha svolto un sopralluogo allo Sferisterio. Dopo che è stato rescisso la settimana scorsa il contratto all'ex direttore artistico Paolo Pinamonti (andato in pensione all'università e quindi impossibilitato a ricoprire un incarico retribuito, secondo la legge Madia), era subito partita da parte del cda dell'associazione Sferisterio la caccia al sostituito, che è stato immediatamente incidividuato dal cda in Gavazzeni, per 5 anni direttore artistico dell'Arena di Verona, per 12 nella direzione artistica del Teatro della Scala e nipote del famoso direttore d'orchestra Gianandrea Gavazzeni.

L'incarico è stato accettato questa mattina, la prossima settimana sarà ufficializzato con una seduta del cda dell'associazione Sferisterio.

Gavazzeni si era messo subito a disposizione quando è iniziata a circolare la voce che era in pole per il posto al vertice dell'Arena maceratese: "sono lusingato e onorato", aveva dichiarato in un'intervista al Carlino.

Peraltro, Gavazzeni aveva partecipato all'ultimo bando (quello in cui risultò vincitore Pinamonti) ma era stato escluso per una questione tecnica: si era dimenticato di allegare un'autocertificazione.