Cubo, consulenti d’impresa: "Da 50 anni soluzioni su misura"

di Mariateresa Mastromarino

BOLOGNA

Cinquanta candeline che rappresentano cinquant’anni di storia e di lavoro, trascorsi nel mondo della consulenza. Come un sarto, Cubo, società bolognese di consulenza aziendale, propone soluzioni e modelli cuciti perfettamente sulle necessità delle aziende clienti. Un affare che richiede studio, impegno e grande passione.

Presidente Gianni Cuppini, siete consulenti da 50 anni. Come avete fatto a mantenere costante la vostra posizione?

"Siamo riusciti a mantenerci attivi nel mercato in cui abbiamo operato, grazie a un gruppo di consulenti omogenei: questo ci assicura di lavorare bene. Abbiamo cercato di volgere sempre lo sguardo alle innovazioni, captando le idee in diversi ambiti, cucendole addosso alle esigenze dei clienti".

Cos’altro?

"Abbiamo introdotto una consulenza con gruppi interfunzionali, un’idea che vede collaborare le varie funzioni e i differenti lavoratori, ognuno dei quali contribuisce con il proprio pensiero. In questo modo, abbiamo la possibilità di avere insieme le informazioni che ci servono, per rapidizzare il nostro lavoro, che ha bisogno di velocità. Il nostro lavoro ci ha concesso di creare delle partnership, come quella con Ford Motor Company e Plato Solutions, che ci hanno portato a conoscere bene il mondo automotive. In più, abbiamo inserito Metodi Bedaux, società che ci ha arricchito nel campo di tempi e metodi".

Quanti dipendenti contate?

"Siamo in sedici, tra consulenti e commerciali. Da anni incrementiamo le risorse, ricercando profili senior: servono esperienza e background professionale. Nonostante questo, i nostri consulenti seguono dei corsi di formazione continua a seconda delle caratteristiche. Ma siamo aperti anche alle nuove generazioni, tendendo la mano anche ai giovani con la possibilità di svolgere tirocini o percorsi per la tesi. Ci occupiamo anche di formazione con un “taglio operativo” e di ricerca e selezioni di profili professionals".

Quali sono le ambizioni per il futuro?

"In merito al fatturato, contiamo di continuare a mantenere la crescita in doppia cifra, siamo orientati a confermarla. Ma il nostro obiettivo è quello di fare sempre più consulenza, incrementando il nostro servizio, che già ci sta dando grandi soddisfazioni. Vogliamo quindi continuare a essere innovativi, pensando sempre al mercato del domani. In più, ci stiamo allargando sulla sostenibilità, seguendo le linee e le richieste del mercato".

Perchè le aziende vi scelgono?

"Il nostro punto di forza è quello di non lavorare con il manuale: ascoltiamo il cliente, trovando soluzioni innovative in tempi rapidi, con praticità. In un anno, lavoriamo circa con 80 aziende, medie o grandi".