Ecco la bio fabbrica di Colkim. "Insetti contro le infestazioni"

OZZANO DELL’EMILIA (Bologna), 11 luglio 2023 – Il mercato del pest management porta la firma di Colkim, azienda di riferimento a livello nazionale nel settore, che propone le soluzioni migliori per il controllo degli infestanti, prestando attenzione all’ambiente e all’innovazione. Un lavoro longevo, che si porta dietro una storia di quasi sessant’anni.

Valentina Masotti, ceo di Colkim, il vostro è un mondo complesso.

"Il pest management è una filosofia che ruota attorno alla gestione degli infestanti, quindi racchiude attività, prodotti, soluzioni e servizi che contengono e controllano l’infestante".

Siete nel settore da molti anni.

"Giorgio Albertazzi ha fondato Colkim nel 1964, per produrre articoli destinati al mercato professionale della disinfestazione, vedendo una potenzialità nel settore. L’azienda è poi cresciuta grazie all’impegno dei figli Susanna e Carlo, che hanno portato energia e idee nuove. Oggi, con lo sguardo rivolto al futuro del settore e forti radici nella storia, io e i miei cugini, Silvia e Michele Albertazzi, siamo alla terza generazione di gestione dell’azienda".

Com’è cambiato il mercato?

"Tutto ciò che è pest management è correlato alla salute pubblica, perché ci occupiamo dei vettori di malattie. Il trend che si sta assumendo è nei termini della sostenibilità: abbiamo necessità e volontà di abbracciare ciò che il mercato richiede con il nostro nuovo modo di interpretare il settore: More than Chemistry".

Anche la produzione, quindi, è sostenibile.

"Vado fiera di un progetto, la Bio Fabbrica: è una fabbrica, che stiamo creando in collaborazione con il dipartimento Dafnae dell’Università di Padova, per la riproduzione di insetti utili. Si tratta di insetti riprodotti al fine di controllare gli insetti infestanti. Sono quindi benefici e sono rilasciati dove c’è l’infestazione, controllandola in maniera biologica".

Avete anche una scuola.

"Crediamo nell’impostazione e nell’approccio tecnico. Diamo formazione ai nostri clienti con workshop, e anni fa abbiamo creato una scuola dedicata al settore del pest management. Infestalia ha aule teoriche e pratiche, ci sono un laboratorio chimico e uno entomologico. Ci sono degli ambienti che simulano il luogo dell’infestante, e lì i clienti e gli utenti finali mettono in pratica gli insegnamenti dei nostri corsi certificati. Inoltre, collaboriamo con le Università italiane per lo sviluppo di progetti nel settore".

Il fatturato dimostra la vostra qualità.

"Nell’ultimo anno è cresciuto di un milione. Abbiamo una forte presenza in Italia, ma siamo molto interessati all’internazionalizzazione, abbiamo un team dedicato per lo sviluppo di progetti con l’obiettivo di crescita dell’export. Spinti dalla nostra missione, siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e innovative, per offrire ai nostri clienti i più alti standard di qualità, in linea con i nostri valori aziendali".