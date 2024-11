Premio Mascagni 2024, il vincitore è l’azienda modenese Salami Spa

Bologna, 15 novembre 2024 – Si è conclusa la premiazione della tredicesima edizione del premio Paolo Mascagni, 2024, promosso da Confindustria Emilia, in collaborazione con il Resto del Carlino, in memoria dell’imprenditore scomparso nel 2011 e testimone convinto del ruolo dell’industria nello sviluppo del territorio e dedicato alle “imprese che crescono”.

L’azienda vincitrice è la modenese Salami spa, fondata nel 1956 e nata dall’intuizione di Giuseppe Salami che, da giovane ventenne diplomato, trasformò la propria passione per l’oleodinamica in un’idea di business. Con oltre 24 milioni di euro di fatturato nel 2023 (in crescita dell’11% rispetto al 2022), con una quota export che rappresenta circa il 90% del giro d’affari (21,8 milioni di euro nel 2023, + 9% rispetto al 2022), e 83 collaboratori.

Da sinistra Elena Zacchiroli, vedova Mascagni, la presidente dell’azienda Maria Silvia Salami, il manager Angelo Pucci e il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi (foto Schicchi)

A consegnare il Premio nelle mani di Maria Silvia Salami, presidente di Salami, e Angelo Pucci, managing director di Salami, l’architetto Elena Zacchiroli Mascagni, assieme al presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.

La cerimonia di premiazione, moderata dal vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, si è svolta nell’Aula Marco Biagi de “il Resto del Carlino” in via Mattei a Bologna. Dopo i saluti introduttivi di Valerio Baroncini e Valter Caiumi, è intervenuto Lucio Poma, capo economista di Nomisma e Professore Associato di Economia Applicata all’Università degli studi di Ferrara.

A seguire, il presidente Caiumi e l’Architetto Elena Zacchiroli Mascagni hanno premiato le 33 aziende partecipanti e poi proclamato Salami quale azienda vincitrice.