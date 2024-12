A Bagnacavallo apre la mostra ’777’: "L’arte come forma di resilienza e speranza"

Si intitola ’777’ la collettiva di ceramica e illustrazioni che sarà inaugurata oggi alle 17 nella chiesa di San Girolamo di Bagnacavallo (via Garzoni 22), nell’ambito del calendario di iniziative ’Bagnacavallo d’inverno’. La mostra è curata dalla ceramista Mirta Morigi e dall’illustratrice Laura Zavalloni di Urban Sketchers Faenza. "La mostra – spiegano le curatrici – nasce dalla volontà di trasformare il dolore in bellezza, la fragilità in forza e le cicatrici in simboli di rinascita. L’evento è un intreccio unico di linguaggi artistici: sette ceramiste e sette sketchers daranno vita a un dialogo creativo che racconta storie, emozioni e resistenza. Questa mostra non è solo un’esposizione d’arte, ma un messaggio corale di resilienza e speranza, nato a pochi mesi dall’ultima devastante alluvione che ha colpito la nostra terra, Faenza, e quella della nostra città sorella, Bagnacavallo. Attraverso la forza della creatività, ’777’ celebra il valore della comunità, la capacità di trasformare i momenti difficili in opportunità e la determinazione di ricostruire insieme".

Sette ceramiste faentine hanno plasmato l’argilla per creare opere che raccontano storie di rinascita e trasformazione, simbolo della capacità di modellare anche gli eventi più difficili in nuove possibilità. Si tratta di Elvira Keller, Andrea Kotliarsky, Ceramiche Lega, Marta Monduzzi, Mirta Morigi, Monica Ortelli e Manifatture Sottosasso.

A loro si affiancano sette sketchers (Martina Aldini, Cristina Ascari, Alain Cancilleri, Helen Gardini, Monica Giusti, Marinella Zaccherini, Laura Zavalloni) che con le loro illustrazioni non solo documentano le opere ma le reinterpretano, dando vita a un dialogo che si snoda tra tradizione e innovazione, tra materia e immaginazione.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 12 gennaio nei seguenti giorni e orari: venerdì 17-19, sabato e domenica 10-12 e 16-18.