Addio a Daniele Lucchi. Ha fondato il Caffè Siesta

Si è spento improvvisamente sabato sera in ospedale, dopo un malore improvviso che lo aveva colpito il giorno precedente. Se n’è andato così Daniele Lucchi, 75 anni, cervese, fondatore del Caffè Siesta, piccola torrefazione con sede a Castiglione di Cervia.

Da quarant’anni Lucchi portava avanti la sua piccola azienda, in cui ad affiancarlo ogni giorno c’era la figlia Simona. "Mio padre ha avviato la torrefazione nel 1982. Lì è nato il suo ’Caffè Siesta’ – racconta la figlia –. Aveva già avuto una breve esperienza in famiglia: quando era ancora minorenne suo padre rilevò una torrefazione a Faenza. Poi il padre si ammalò e dovettero vendere l’attività, e lui fu chiamato per il militare. In seguito mio nonno morì e mio padre, non appena ne ha avuto la possibilità, ha ripreso in mano quel tipo di attività e ha fondato il caffè Siesta".

La sede è in quella che un tempo era la casa dei nonni di Daniele Lucchi: "Loro vivevano a Castiglione, mentre papà era originario di Cervia – prosegue la figlia Simona –. Nel tempo la torrefazione gli ha dato tante soddisfazioni, e ne dà tuttora. Papà era tuttora a capo dell’attività, io mi sono sempre occupata della manovalanza: tostare il caffè, preparare le miscele. Poi andavamo a consegnarlo ai clienti, tutti ovviamente della Romagna. Siamo sempre stati io e lui, ultimamente c’è anche una ragazza a darci una mano nel punto vendita. In estate capita che qualche cliente degli alberghi o degli stabilimenti balneari che ha provato il nostro caffè ce ne chiedessero un sacchetto da portare a casa: e così possiamo dire di essere arrivati un po’ in tutta Italia, ma anche in Germania e in Francia".

Oltre al caffè, Lucchi aveva la passione delle barche e delle moto d’epoca: "A papà piaceva fare tutto – dice la figlia –. Era una persona talmente solare... Era innamorato del mare, tempo fa aveva la passione delle barche, gli piaceva andare col motoscafo. Amava molto anche le auto d’epoca, era uno dei fan più accaniti al passaggio della Mille Miglia". Daniele Lucchi, oltre alla figlia Simona, lascia la moglie Sandra, il genero Gianni, il fratello Massimo e i nipoti.

I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 con partenza dall’obitorio di Cervia alla volta della chiesa Stella Maris di Milano Marittima, dove alle 15 sarà celebrata la messa. Dopo le esequie si proseguirà verso il crematorio di Ravenna. Le offerte andranno al gruppo Scout Cervia 1.