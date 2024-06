Addio a ’Giulio Ciccione’ il cane star che andò a ’I fatti vostri’

I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare sulla pagina facebook di ‘Giulio Ciccione’, il barboncino bianco che ha attirato l’attenzione di tanti divenuti poi fans, scomparso un paio di giorni fa. Le sue capacità non comuni l’avevano portato ad essere ospite qualche anno fa insieme alla sua proprietaria, Raffaella Mameli di Bizzuno, della trasmissione televisiva ‘I fatti vostri’, condotta da Giancarlo Magalli dove Giulio aveva fatto il suo ingresso alla guida di una macchinina elettrica. La sua notorietà si deve però in particolare ai viaggi che affrontava, all’interno del portacaschi della moto, adattato per permettergli di restare fuori con la testa. Munito di occhiali e copricapo, era l’idolo di quanti lo incrociavano sulle rotte verso il mare o la montagna. Raffaella ringrazia il veterinario Simond Valgimigli per le cure prestate.

m.s.