Addio al dottor Fabbri. Scomparso a 81 anni

E’ scomparso improvvisamente presso la sua abitazione, nella giornata di mercoledì scorso, il dottore Amedeo Fabbri. Per lungo tempo Fabbri è stato aiuto chirurgo nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Lugo. Originario di Civitella di Romagna (nel Forlivese), dove è nato il 13 novembre del 1943, Fabbri, ha iniziato la sua carriera all’ospedale di Massa Lombarda, per poi essere trasferito in quello di Lugo a seguito della chiusura dei nosocomi locali. Il medico chirurgo ha prestato servizio nel reparto di chirurgia fino ai primi anni 2000.

Da tempo il medico si era ritirato a Castel Bolognese, dove viveva con la moglie Morena ed il figlio Massimiliano, gestore dell’attività di famiglia, l’agriturismo Trerè. Oltre a moglie e figlio, Fabbri lascia anche due nipoti.

L’ultimo saluto al dottor Fabbri sarà tributato alla salma nella mattinata di oggi. Commozione nella comunità locale una volta che si è diffusa la notizia della morte del dottor Fabbri.

Monia Savioli