Addio al mercato tutelato dell’energia elettrica

Oggi ci sarà un incontro, organizzato dalla Confartigianato della provincia di Ravenna, sulla fine del mercato tutelato dell’energia elettrica anche per le famiglie. Appuntamento alle 18 presso la sede di viale Berlinguer 8. Il mercato tutelato è un sistema in cui il prezzo dell’energia elettrica in pratica è stabilito dal Governo tramite l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. A partire dall’1 luglio 2024 questo sistema, che già dallo scorso anno non è più disponibile per le piccole imprese, non sarà disponibile nemmeno per le famiglie. Cosa succede dopo? Cosa succede se non si fa nulla? Cosa devono fare le famiglie? Per aiutare nella valutazione delle opportunità e dei rischi del mercato libero, l’incontro, aperto a tutti, con il Consorzio CEnPI-Confartigianato energia per le imprese sul tema: ’Addio al mercato tutelato: cosa fare per le bollette?’ Interverranno: Tiziano Samorè, segretario provinciale Confartigianato, Carlo Piccinato, direttore del Comitato Tecnico CEnPI, Giulio Di Ticco, responsabile Servizio Energia Confartigianato della provincia di Ravenna.