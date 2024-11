Addobbi di Natale dopo l’alluvione

"Carissimi, siamo un gruppo di amici over 85, residenti in provincia di Torino, che ha pensato di esservi vicino in questo periodo difficile a causa delle alluvioni che hanno devastato i vostri luoghi, le vostre case, le vostre vite. Proprio 30 anni fa anche la nostra regione è stata colpita dall’alluvione e sappiamo cosa l’acqua è in grado di fare. L’acqua, che è fonte di vita, diventa strumento di distruzione. Ma siete persone forti, fiere, che reagiscono e non si abbattono". Inizia così una lettera, giunta al Comune di Lugo, in accompagnamento a due pacchi di decorazioni, realizzate a mano proprio dagli scriventi.

"Ci avevano contattato tramite facebook – racconta la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –, dicendoci che avrebbero avuto piacere di fare qualcosa per noi: ci avrebbero fornito delle decorazioni". Detto e fatto, nel giro di poco tempo sono così arrivati i due pacchi: uno indirizzato alla casa residenza anziani ‘Sassoli’ e uno in Rocca. "Le decorazioni sono meravigliose – continua la sindaca commossa – e andranno ad abbellire l’albero della ‘Sassoli’, mentre quelle che sono arrivate in Comune, che sono tantissime e veramente molto belle, le metteremo nell’albero allestito all’interno del cortile della Rocca e nell’albero principale, in piazza, che verrà inaugurato l’1 dicembre". L’indicazione di far arrivare le decorazioni anche alla struttura per anziani ‘Sassoli’ è stata data dall’Amministrazione comunale. Un gesto di vicinanza da parte di persone che, tre decadi fa, hanno vissuto lo stesso dramma che le popolazioni romagnole hanno dovuto affrontare in questi due anni. Un gesto che tocca il cuore proprio nel periodo di festività più amate da tutti. La lettera, infatti, continua: "Noi abbiamo pensato, in occasione delle prossime festività, di riunirci e preparare decorazioni natalizie per vestire e colorare i vostri alberi di Natale e portare un sorriso e una speranza di ripresa a tutti voi. Non siete soli, tutta l’Italia è con voi e vi considera un esempio. Auguriamo di cuore che il Natale porti serenità, calore, salute e ripresa per la vostra Regione. E anche una maggiore cura e tutela del territorio da parte di chi di dovere, affinché in nessun luogo si ripeta ciò che è accaduto. Siamo con voi e i nostri pensieri e il nostro affetto sono grandi. Auguri a tutti voi". Firmandosi poi per nome Rosy, Rosalba, Giacinto, Anna, Enrica, Piera e Renzo. Le decorazioni da oggi adornano l’albero che è all’interno del cortile della Rocca, mentre in questi giorni saranno posizionate su quello più grande. Non mancheranno le fotografie e lo scambio con gli amici piemontesi continuerà per tutto il periodo delle feste con un pensiero a coloro che hanno realizzato un gesto di cuore per la nostra comunità.

Matteo Bondi