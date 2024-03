Al Bronson c’è Jonathan Clancy

Ha visto crescere il Bronson James Jonathan Clancy (in apertura Blak Saagan Expaanded), artista italo-canadese che si esibirà questa sera nel locale di Madonna dell’Albero alle 21.30 (ingresso 10 euro alla porta; 7 in prevendita, info 333-2097141).

Il Bronson ha vissuto con il cantante gli anni d’oro dell’indie, e proprio in occasione del ventennale torna con un album solista giusto in tempo per festeggiare sul palco di Madonna dell’Albero. Dopo le esperienze con His Clancyness, A Classic Education, Settlefish e Brutal Birthday, a sette anni di distanza dall’ultimo disco, torna l’artista Italo-canadese James Jonathan Clancy, con il primo album a suo nome, ’Sprecato’, uscito il 2 febbraio sulla label da lui fondata, Maple Death Records.

Loner folk cosmico, minimalismo bucolico, proto-elettronica, psichedelia roots ed estasi ambient, tutto questo è ’Sprecato’.