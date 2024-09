Alessandra Crocco e ’L’oscuro rovescio delle cose’

Il prologo de ’La stagione dei teatri’ prosegue con il penultimo appuntamento in programma oggi (alle 21) e domani (alle 19) al teatro Rasi di Ravenna. Il titolo dello spettacolo è ’L’oscuro rovescio delle cose’ e rappresena uno studio sull’opera di Tommaso Landolfi. Immersa in un gioco che presto diventa una febbre, l’attrice Alessandra Crocco attraversa e mette in vita atmosfere che invitano a risolvere un rompicapo facendo i conti con “quell’ignoto che ci fa noi stessi“. I biglietti sono in vendita sul sito di Ravenna Teatro, mentre la biglietteria aprirà un’ora prima.