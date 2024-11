Alessandra Maltoni ospite a Brescia

La scrittrice ravennate Alessandra Maltoni è stata ospite alla biblioteca di Ghedi (Brescia). Nel 2024 sono uscite ben tre sue pubblicazioni: ’Spazi di parole tra il Covid camminando con Dante’ (editore Altromondo), ’Dal 1939 a oggi storia e cronaca di Montegelli’ (editore Booksprint) e ’Una costruzione antica: la Torraccia di Bagnacavallo’ (per i tipi Helicon).

Il caffè letterario diffuso ideato dalla professoressa Carolina Manfredini ha invitato istituzionalmente Alessandra in veste di poetessa a Ghedi per un’intervista e parlare del testo ’Spazi di parole’, in cui Dante è stato oggetto del colloquio rendendo l’incontro emozionante e speranzoso per una cultura costruttiva.