Alla Rosetti Marino Spa il premio Fabbrica Vecchia

Nell’ambito di una cena conviviale, a Marina di Ravenna, la società Rosetti Marino spa, ha ricevuto il Premio Fabbrica Vecchia 2024 per lo sviluppo del Paese con la motivazione: "per il costante e rilevante impegno di promozione e sviluppo nei confronti della popolazione locale, con particolare riferimento alla costruzione di piattaforme offshore". Lo comunica il presidente del comitato per la salvaguardia della fabbrica vecchia e del marchesato, Giancarlo Bazzoni.

Nella foto: Giancarlo Bazzoni, presidente del Comitato per la salvaguardia della Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna, consegna il Premio Fabbrica Vecchia 2024 al presidente della Rosetti Marino spa, Stefano Silvestroni.