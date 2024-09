Alla scuola Baracca di Lugo il progetto Summer Steam. Lezioni sul Dna

Anche per l’anno scolastico 2023/24, come da tradizione consolidata, presso la scuola Baracca dell’Istituto Lugo1 si è svolto il progetto Summer Steam. Gli alunni partecipanti hanno frequentato in questi ultimi giorni d’estate il corso dal titolo: ’Dna codice evoluto e sensore intelligente’. Le lezioni si sono concluse con la consegna degli attestati agli studenti da parte della dirigente prof.ssa Ornella Greco. Come prevede l’insegnamento delle Steam (Science,Technology, Engineering, Art and Mathematics), che predilige la didattica laboratoriale, gli alunni si sono cimentati nell’esecuzione di vari esperimenti: si è passati dall’osservazione al microscopio dei cromosomi ottenuti dopo mitosi degli apici di cipolla, all’estrazione del Dna per proseguire con lettura di sequenze di Dna umano su lastra autoradiografica. L’argomento ha appassionato molto gli studenti che, dopo aver studiato le leggi di Mendel, si sono divertiti con l’analisi di diversi alberi genealogici. In foto la dirigente scolastica, gli studenti e le insegnanti Lucrezia d’Ambrosio e Marisa A. Valdeolmillos.