Alle 21 il docufilm ‘Anime nel fango’

Il docufilm ‘Anime nel fango’ è la trasposizione filmata del libro scritto da Luca Giacomoni

(ed. SunShine) che racconta le storie di ventisei protagonisti dell’alluvione che ha sconvolto

la Romagna nel Maggio scorso. L’alluvione sarà per sempre ricordata, non solo per la sua drammaticità, ma per due

aspetti fondamentali che sono segni distintivi della terra di Romagna. Ecco cosa è stata l’alluvione e, grazie al lavoro di Giacomoni, questo docufilm racconterà

alcune storie che ci faranno rivivere quei giorni. Appuntamento questa sera alle 21 al Nuovo Cinema Senio di Casola. Gli incassi, al netto delle spese, verranno devoluti agli alluvionati. Ingresso offerta libera.