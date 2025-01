Alluvioni e clima, parlano gli esperti

Si chiama ’Clima, alluvioni e territorio’ la serata con gli esperti che si terrà lunedì 3 febbraio alle 20.30 al cinema Moderno di Castel Bolognese, in via Morini 24. Il tema è la gestione dei rischi idraulici e idromorfologici alla luce dei cambiamenti climatici. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il comitato tecnico scientifico Agire, vedrà la partecipazione di esperti del settore che offriranno un quadro chiaro e aggiornato sulle criticità e le strategie di adattamento per il nostro territorio.

Dopo i saluti introduttivi del sindaco Luca Della Godenza interverranno il tecnico meteorologo Pierluigi Randi, l’urbanista Eva Cerri, l’ingegnere idraulico e docente Andrea Nardini, il biologo e professore in Ecologia Riccardo Santolini e il presidente degli Amici del fiume Senio Domenico Sportelli. A moderare la serata sarà l’ingegnere e fondatore del comitato tecnico scientifico Agire Fabrizio Ballardini. Sulla pagina Facebook Cts Agire sarà possibile seguire l’incontro in diretta.