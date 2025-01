Ambiente da valorizzare. Premio ‘Mauro Fantini’ per le scuole cervesi

La cooperativa culturale ricreativa ‘Aurelio Saffi’ di Cervia ha indetto la quarta edizione del premio in memoria di Mauro Fantini, scomparso prematuramente nel 1994 a soli 34 anni. Quest’anno il concorso si focalizza su un tema che Mauro ha sempre considerato fondamentale, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, ed è indirizzato alle scuole medie e superiori del territorio cervese. Gli studenti potranno presentare idee e progetti innovativi per la tutela del territorio della città, in particolare per l’adattamento ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico, la gestione dei rifiuti, la tutela della biodiversità e lo sviluppo della green economy. Sono previsti riconoscimenti per l’offerta formativa alle scuole partecipanti e un premio in denaro per i progetti vincitori. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 28 aprile 2025.