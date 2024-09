’Amici di Cervia’, premiati i turisti più fedeli

Un altro appuntamento per gli amici di Cervia, accolti nella sala del Consiglio comunale dall’assessore Federica Bosi. Quindici i premiati fedeli a Cervia: da 61 anni Giuliano Zarabini, 60 anni Mario Testa, 50 anni Laura Fontanesi, 48 anni Petra Rosemarie Kramer, 47 anni Luca Brighi con Laura Grassotto e Dora Melucci, 43 anni Franco Gatti, 32 anni Marina Giussani, 28 anni Carlo Mondini con Donatella Gordiman, 27 anni Claudio Marinoni, 25 anni Matteo Lordelli, 23 anni Davide Palestro con Caterina Stanglino. La cerimonia è stata allietata dalla musica della chitarrista Giulia Pusterla accompagnata dal maestro Marcus Siqueira della Scuola comunale di Musica G. Rossini.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, oltre a un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.