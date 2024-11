"Ancora esondazioni nei campi dopo la pioggia"

"Sono stati sufficienti circa 100 millimetro di pioggia, caduti nelle ultime 36 ore in particolare in montagna tra Romagna e Toscana, per mandare in crisi la tenuta arginale del Lamone". È quanto denuncia Coldiretti in una nota, aggiungendo che venerdì pomeriggio il fiume è esondato in alcuni punti nel territorio di Brisighella. "A farne le spese, ancora una volta, il comparto agricolo con frutteti, campi, serre e poderi finiti nuovamente sott’acqua" scrive l’associazione, che spiega che la zona più colpita è stata quella alle porte del paese, lato Faenza. "È la riprova che alla luce della debolezza attuale del sistema arginale, in quelle zone infatti sono ancora presenti aperture arginali, basta pochissimo, qualche ora di pioggia battente, per provocare danni ad aziende agricole già gravemente colpite". Coldiretti Ravenna ribadisce l’urgenza di attuare il piano di messa in sicurezza dei fiumi e del territorio.