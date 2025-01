Antonio Tenisci e il libro ‘La tomba divina’

Alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione di ’La tomba divina’ di Antonio Tenisci. L’incontro, nell’ambito del 51° ciclo di Incontri del Centro relazioni culturali, sarà condotto da Nevio Galeati.

Il libro ’La tomba divina’ parla di un intrigo storico ambientato nel 1519, quando Firenze reclama le spoglie di Dante Alighieri, tumulate a Ravenna, per costruire un maestoso mausoleo progettato da Michelangelo. Papa Leone X affida la delicata missione a Pietro Bembo e Mario Perusco, suoi fidati inviati. Ma Ravenna, gelosa custode del Sommo Poeta, si oppone, trasformando il recupero delle ossa in una corsa contro il tempo tra misteri, complotti e segreti inconfessabili celati nel convento francescano.

Antonio Tenisci, scrittore di Ortona, ha pubblicato romanzi di successo come ’La congiura dei cardinali’ (2023) con Leone Editore, oltre a ’Akhenaton l’eretico’ (2018), tradotto anche in Repubblica Ceca. Le sue opere hanno ricevuto premi prestigiosi, tra cui il Premio dell’Editoria Abruzzese, e alcuni suoi racconti sono stati adattati per il teatro.