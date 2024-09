Arte sulle tavole da skate

’Skateboarding is not Art’. È questo il titolo della mostra che inaugura questa sera alle 18 nelle sale del PR2 spazio espositivo di via D’Azeglio 2 a Ravenna. Una mostra che sarà aperta da oggi fino al 18 settembre e dove saranno raccolte alcune delle tavole più iconiche degli anni ‘80. È questo infatti il decennio in cui lo skate esplode negli Stati Uniti e nel resto del mondo con semplici assi in legno grezzo dotate di rotelle che diventano veri pezzi d’arte con grafiche sempre più elaborate, frutto dell’estro di artisti locali semisconosciuti.

Nel tempo queste tavole sono diventate icone di una cultura della libertà di espressione e rimarranno impresse per sempre nella memoria delle migliaia di skaters di tutto il mondo. Questa mostra, nata da un’idea di Marcello Pernisa, per tutti Cello, è un viaggio nel tempo e un omaggio a quel decennio irripetibile. Alla conclusione della mostra, il 19 settembre al cinema Mariani, verrà proiettato in anteprima nazionale il film Sk8face dedicato proprio all’evoluzione della grafica sulle tavole da skate.