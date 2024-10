Atmosfere parigine e note jazz. I ’Caffè Concerto’ prima di cena

"La musica come occasione di convivio e di condivisione culturale". Quella la filosofia di base della quarta edizione della rassegna jazz a cura del Borion’s club che prenderà il via il 9 ottobre al circolo Il Portoncino di Ravenna (via Portoncino, 4), con 16 appuntamenti in cartellone.

Accanto alla collaudata formula della programmazione serale, denominata ‘Parole e musica’ e incentrata quest’anno sul tema delIo ’swing’, per la prima volta sarà proposta anche quella del ‘Caffè Concerto’ nel tardo pomeriggio, per sperimentare anche le varie sfumature del jazz. "Una variante più leggera – spiega il presidente del club Mario Burioni –, ma non certamente meno importante, che prende spunto dai famosi ‘Café Chantant’ che animavano allegre e movimentate serate parigine, già a metà del diciottesimo secolo. Scopo dei concerti all’ora dell’aperitivo è quello di avvicinare alla rinnovata rassegna un pubblico più giovane".

Per condurre il ‘Caffè’ del Borion’s è stato chiamato un mixologist d’eccezione (ndr, barman che crea il mix in grado di esaltare o moderare i sapori): Francesco (Renga) Neri, capo barman storico del ‘Fresco Cocktails e tapas’ di Ravenna, ambassador delle distillerie Nonino e membro della Wild Turkey Family Italia. La nuova stagione parte il 9 ottobre proprio con un ‘Caffè Concerto’ dell’Italian Swing Cruscher, capitanata dal maestro e pianista Michele Scucchia, per una performance in chiave swing tutta italiana, con brani tutti da ballare dagli anni cinquanta in poi.

Ospite d’eccezione il 23 dello stesso mese per ‘Parole e musica’: il compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Mauro Ottolini, polistrumentista e specialista degli ottoni, dall’indiscutibile carisma in scena. I successivi appuntamenti serali saranno il 6 e 22 novembre con i Blues Connotation capitanati da Daniele Santimone, con la voce black di Cristina Sala, e con l’Italian Swing Quartet con Luca Nanni alla batteria, Stefano Nanni al piano, Alessandro Fariselli al sassofono e Gastone Guerrini, voce e contrabbasso. Due anche gli appuntamenti di dicembre: il 4 con lo storico gruppo romagnolo Good Fellas, capitanato da Stelio Lacchini in arte Lucky, e il 18 con il live d’eccezione con il bluesman romagnolo Vince Vallicelli, icona del blues, eclettico virtuoso batterista, che si presenterà con una formazione di artisti del territorio. Dopo la sosta natalizia, la rassegna al Circolo Il Portoncino riprenderà a gennaio.

Dopo anni di sperimentazione, il Borion’s club si è costituito circolo nell’ottobre 2022. Il passaggio dallo studio di casa per fare musica a una piccola sala e poi al circolo e la messa a punto di una rassegna sono stati possibili anche grazie al coinvolgimento dell’amico musicista Alessandro Scala.