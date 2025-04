Raccolta di rifiuti, ancora troppi disservizi

Purtroppo sono tante le comunicazioni che ogni giorno arrivano al call center di Hera per segnalare gravi disguidi nella raccolta dei rifiuti. Ma nonostante queste ripetute lamentele la situazione resta invariata con evidenti gravi disservizi. È sotto gli occhi di tutti l’esigenza di porre rimedio ad un sistema costoso ma allo stesso tempo insoddisfacente che in teoria dovrebbe avere già superato il normale periodo legato all’avvio della nuova organizzazione, invece tuttora non si intravvedono soluzioni migliorative. Solo per fare un esempio, nella area di Mezzano e specificamente in via Santerno Ammonite, ma più in generale in numerose altre strade della frazione, martedì scorso, dopo le festività pasquali, il ritiro dell’umido non è stato fatto creando nei residenti non pochi problemi.

Anche in questo caso non sono mancate le segnalazioni ai call center le cui risposte insoddisfacenti hanno lasciato amareggiati e insoddisfatti i residenti, alcuni dei quali ha riposto i contenitori nuovamente nell’interno della propria abitazione, senza, peraltro registrare il passaggio da parte degli incaricati al ritiro. Al di là dell’ennesimo disservizio, occorre mettere mano ad un sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti inadeguato che richiede una vigorosa messa a punto, considerato, peraltro, l’elevato costo a carico dei cittadini.

Gianfranco SpadoniCandidato al Consiglio comunale, Lista per Ravenna