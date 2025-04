Ritorna il premio GAeM per i giovani artisti

Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo (che si svolgerà a Ravenna dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026) il Mar-Museo d’Arte della Città di Ravenna indice la settima I edizione del premio ’GAeM Giovani Artistiə e Mosaico’, rivolto ad artistiə di età non superiore ai 35 anni che si vogliano confrontare con il mosaico.

Il concorso ha la finalità di promuovere e sostenere le pratiche artistiche contemporanee che si relazionano al mosaico, inteso come tecnica, linguaggio, estetica o metafora, sia nelle sue espressioni legate alla tradizione storica, sia nelle forme più sperimentali e non convenzionali. Il concorso è organizzato dal Museo d’Arte della Città di Ravenna, promosso dall’Amministrazione comunale di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione dell’Accademia di Bella Arti Statale di Ravenna, Orsoni Venezia 1888, Fondazione Cingoli, Regione Emilia Romagna e Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER).

Le sezioni a cui ci si può candidare sono le seguenti tre.

1) Opere realizzate con materiali e tecniche tradizionali per il premio Orsoni Venezia 1888;

2) Opere realizzate con materiali e tecniche non convenzionali per il premio Nicola Cingoli;

3) Residenze artistiche in cui si sviluppino progetti legati alla città di Ravenna che dialoghino con la città, con la sua specificità territoriale in relazione al mosaico e/o con la sua storia e la sua attualità.e che prevedano l’utilizzo del mosaico. Questa sezione è in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e GA/ER Giovani Artisti dell’Emilia Romagna, entrambi partner e finanziatori del progetto Costellazione - Giovani connessioni creative.

Il concorso prevede l’assegnazione di premi, l’allestimento di mostre collettive (a Ravenna negli spazi della Biblioteca Classense; a Venezia negli spazi della storica fornace Orsoni Venezia 1888; a Roseto degli Abruzzi, negli spazi della Fondazione Cingoli), la realizzazione di opere in collaborazione con gli studi di produzione di mosaico della città, la pubblicazione di un catalogo, incontri e momenti di dialogo tra artistə e pubblico, l’acquisizione di opere da parte del Mar.

Termine invio candidature ore 13 del 15 di maggio 2025, info sul sito web www.mar.ra.it