Attesa finita per il Mei, oggi si parte. Sul palco anche Diodato e Roy Paci

Ormai, e da molti anni, è un’istituzione: il Mei è la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, che va verso i 30 anni di vita. Infatti, è nata, quasi per caso, nel 1997 e da oggi a domenica animerà le piazze faentine. Inoltre, proprio oggi, il cantautore Diodato riceverà il premio speciale Mei alla carriera e si esibirà con alcuni brani al teatro Masini e non in piazza del Popolo come doveva essere inizialmente.

"Siamo di fronte ad una dittatura musicale – racconta lo stesso Giordano Sangiorgi – che vede decidere i gusti musicali dei giovani da un algoritmo in mano alle multinazionali, senza nessuna valorizzazione dei talenti, sacrificati sull’altare di bassi costi e massimizzazione dei profitti. Contro questa omologazione noi proponiamo, oltre a tutta la bellezza della musica realizzata per oltre il 75% dagli indipendenti al 100% Made in Italy che difficilmente viene promossa sulle piattaforme digitali e sui grandi media, tutti quei generi e stili, sempre più penalizzati nel panorama musicale italiano dalla peggiore deriva del mainstream".

Uno dei momenti clou, sarà alle 18 di domani, al teatro Masini con la presentazione e la premiazione del libro di Stefano Senardi ’La musica è un lampo’ con Vinicio Capossela, ospite speciale dell’incontro. Nel corso del weekend, poi, si esibiranno gli artisti vincitori delle Targhe Mei 2024: Estra, ’Miglior artista indipendente dell’anno’, Coca Puma, scelta quale ’Miglior artista emergente dell’anno’ e Lamante, per il ’Miglior videoclip indipendente dell’anno’. E nella tre giorni manfreda saranno tantissime le esibizioni con oltre 400 artisti, tra i quali Roy Paci & Aretuska, Enrico Brizzi & Band, Filippo Graziani, Carlo Marrale, Beatrice Antolini e Bandabardo&Cisco.

L’inizio ufficiale sarà per oggi alle ore 15, alla Galleria Comunale d’Arte a Faenza con la prima Accademia Nazionale del Folklore Romagnolo, una masterclass della durata di tre ore su segreti e tecniche del liscio. In contemporanea, si terrà Fire the Stars del collettivo Wko-Camerata degli Ammutinati di Faenza con il clarinettista Michele Fontana e la sassofonista Giovanna Virgil, cui seguiranno la Festa dei 30 anni dell’Orchestra di Roberta Cappelletti, l’esibizione di Luana Babini e la consegna del Premio Arte Tamburini 2024 – dedicato alla storica voce dell’Orchestra Casadei – proprio a Luana Babini, Matilde Montanari e Veronica Castellucci, cantanti dei Santa Balera. Alle 18, sul palco centrale del Mei in Piazza del Popolo, inizierà una ricca serata musicale inaugurata dalla Banda delle Fruste di Cassani che festeggerà i 45 anni di attività. A seguire, il concerto dei Santa Balera con ospiti gli Alluvionati del Liscio, e tanti altri.

In programma da domani, poi, il Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus, uno degli eventi ormai classici del Mei. Per tutti gli appuntamenti, l’offerta è libera.

Ugo Bentivogli