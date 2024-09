Autunno Musicale. Inaugura Pietro Fresa

Torna anche quest’anno a Ravenna la Rassegna Autunno Musicale organizzata da Emilia Romagna Concerti. La programmazione concertistica si terrà sempre nel Ridotto del Teatro Alighieri e durerà per cinque domeniche consecutive, con inizio alle ore 17.

La prima data sarà il 15 settembre, in collaborazione con Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, e il protagonista sarà il pianista Pietro Fresa che eseguirà un recital dedicato a Mozart: le Variazioni K. 265 in do maggiore ’Ah! Vous dirai-je mamam!’, la Fantasia K. 397 in re minore, il Rondo K. 485 in re maggiore e la Sonata K. 283 in sol maggiore.

Pietro Fresa, già acclamato artista, si è formato al Conservatorio Martini di Bologna, successivamente si perfeziona all’Accademica Pianistica di Imola. Si è aggiudicato il primo premio assoluto in più di trenta concorsi di esecuzione pianistica. Di particolare rilievo è stata la vittoria del primo premio al Concorso Internazionale ’Grand Prize Virtuoso Competition’ di Vienna, che gli ha dato occasione di esibirsi presso la rinomata Metallener Saal della Musikverein (Vienna). Lo scorso marzo è uscito il suo primo cd per Movimento Classical, dedicato interamente alla musica per pianoforte solo di Mozart. Questi stessi brani saranno proposti al concerto di domenica prossima.

Si continua il 22 settembre con il violoncellista Dylan Baraldi accompagnato al pianoforte da Demian Baraldi con musiche di Mozart e Ravel.

La successiva data sarà il 29 settembre con il violinista Lodovico Parravicini e il pianista Nicolò Parravicini con musiche di Beethoven.

Il 6 ottobre un altro violinista, sempre legato alla Young Musicians European Orchestra del Maestro Olmi, Martino Colombo accompagnato dal pianista Daniele Lasta con musiche di Ravel e Beethoven.

Si conclude il 13 ottobre con il violinista Indro Borreani e la pianista Clarissa Carafà con musiche di Brahms, Massenet e Sarasade.

La rassegna è resa possibile grazie al Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione Comunale, Eni e il Gruppo Sapir. I biglietti per la rassegna Autunno Musicale avranno un prezzo di 5 euro e saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Alighieri e online sul sito www.teatroalighieri.org.