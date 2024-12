Bagnacavallo, lavori all’ex convento: "Il cantiere terminerà in anticipo"

Il conto alla rovescia sembra essere iniziato per la fine dei lavori all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo. Il cantiere, finanziato da fondi Pnrr per un importo di 1 milione e 537mila euro, rientra fra i progetti di rigenerazione urbana sostenuti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento, che ha interessato gran parte degli spazi del complesso, dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2025. I lavori, effettuati dalla ditta Cear di Ravenna, sono partiti dall’ala occupata dall’albergo Antico convento San Francesco, dove sono state apportate diverse migliorie compresa la climatizzazione di alcune stanze. Alla prima tranche di lavori, conclusa a marzo, è seguita la riqualificazione di sala Oriani, terminata a giugno e, successivamente, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e della pavimentazione nell’ala al primo piano adibita a spazio espositivo. L’intervento, in questo caso, è terminato in tempo per ospitare la mostra dell’artista Ettore Frani, aperta in occasione della Festa di San Michele e chiusa pochi giorni fa, alla fine di novembre.

Ora restano gli interventi di recupero dell’ala di via De Amicis, dove il cantiere è operativo. Dopo l’intervento di intonacatura delle pareti, i tecnici si stanno interessando agli impianti e al recupero dei due locali che non erano mai stati resi fruibili, con relativa realizzazione di nuovi servizi igienici. Al termine l’ala sarà disponibile per una pluralità di funzioni, a servizio dell’intero complesso. "Terminati i lavori Pnrr sulle scuole – osserva l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – sin dall’inizio del prossimo anno vedranno la conclusione anche i primi cantieri Pnrr di rigenerazione urbana. Oltre all’intervento riguardante l’ex convento di San Francesco, si stanno infatti ultimando le lavorazioni anche nei cantieri del mercato coperto e del complesso delle Cappuccine. Tutti questi investimenti daranno al centro storico di Bagnacavallo una nuova veste, riqualificando immobili fino a oggi in parte inutilizzati e restituendo alla città nuovi spazi da vivere per la comunità. Inoltre, entro la fine del prossimo anno è prevista la conclusione anche dei vari cantieri attualmente attivi a palazzo Abbondanza. Ringrazio quindi le imprese, i tecnici e gli uffici comunali per il lavoro che stanno svolgendo, che ci permetterà di terminare tutti i lavori Pnrr in anticipo rispetto alle scadenze previste".