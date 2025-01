Basket femminile, la nazionale torna in città

La nazionale femminile di pallacanestro torna a Faenza. A distanza di tre anni, le azzurre saranno di scena al PalaCattani nel match contro la Germania valido per le qualificazioni agli Europei del 2025 che si giocherà giovedì 6 febbraio alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. La partita sarà una sorta di amichevole in preparazione della rassegna continentale in programma dal 18 al 29 giugno, in quanto l’Italia, come la Germania, la Grecia e la Repubblica Ceca, è già qualificata essendo uno dei paesi organizzatori dell’evento. Per questo le quattro nazionali sono state inserite in uno ‘speciale’ raggruppamento per prepararsi all’evento dove non c’è nulla in palio.

L’Italia, che giocherà la prima fase dell’Europeo a Bologna, è prima nel girone dopo aver battuto Grecia, Repubblica Ceca e Germania e perso con le elleniche: dopo la gara di Faenza, disputerà l’ultima partita domenica 9 febbraio a Brno con la Repubblica Ceca. Sarà l’ottava volta che a Faenza si vedrà la nazionale femminile italiana (la prima risale al 20 aprile 1974 contro il Giappone e il bilancio è di sei vittorie e una sconfitta) e l’ultima è stata il 14 novembre 2021 contro il Lussemburgo, giorno in cui esordì Matilde Villa. La guardia 20enne, una delle migliori giocatrici italiane ora a Venezia con cui ha vinto lo scorso scudetto, ha esordito in nazionale a 16 anni, mentre in A1 ha debuttato a 14 anni quando era a Costa Masnaga e aveva come allenatore Seletti, l’attuale coach dell’E-Work. Nell’intervallo di quella partita, Simona Ballardini, ai tempi team manager dell’E-Work, è stata premiata dal presidente federale Gianni Petrucci con un riconoscimento alla carriera. La faentina ha disputato 38 gare con la maglia azzurra della nazionale maggiore e ha militato in tutte le selezioni giovanili.

Luca Del Favero