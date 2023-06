Batteri in mare a Casal Borsetti Valori ancora sopra i limiti "C’è un lento miglioramento"

I valori si sono abbassati, almeno per quanto riguarda gli enterococchi, ma sono ancora lontani dalla normalità. E così vicino alla foce del canale Destra Reno a Casal Borsetti la balneazione continua a essere vietata. Le prime analisi, effettuate lo scorso 30 maggio, rilevavano la presenza di una carica microbica pari a 1.616 per l’escherichia coli su un campione di 100 ml di acqua nel tratto fino a 100 metri a nord della foce (il limite è 500) e di 24.196 per gli enterococchi intestinali (il limite è 200). Da allora Arpae ha ripetuto gli esami più volte, e mentre in tutti gli altri punti della nostra costa i valori sono rientrati, qui ancora no: l’escherichia coli, che era scesa, è risalita e il 9 giugno segnava una carica microbica di 1.421, mentre gli enterococchi, in calo, segnano ancora 2.987.

Il Canale Destra Reno, del resto, passa da Conselice, la zona in cui l’acqua è rimasta più a lungo. In una nota del Comune di Ravenna di ieri si legge che "il processo di miglioramento, seppur lento in considerazione delle forti criticità di partenza, è comunque costante". "Tra gli interventi messi in campo – prosegue la nota – si ricorda, a partire da martedì scorso, l’immissione di acqua pulita nel Destra Reno da parte del Consorzio, sia dal Santerno che dal Cer attraverso il Fosso Vecchio. E da oggi l’immissione di acque da altri corsi è stata ulteriormente intensificata, con prelievi dal Reno direttamente indirizzati all’inizio del canale Destra Reno, a Conselice". Nei prossimi giorni saranno sostituite le panne assorbenti per catturare gli idrocarburi.

Ieri sono state effettuate nuove analisi in mare, di cui ancora non si conoscono i risultati: "Già da ieri – si legge – si notava comunque un miglioramento delle condizioni dell’acqua all’altezza del ponte Chiavica, per cui si auspica che nel giro di qualche giorno i valori alla foce rientrino nei limiti stabiliti dalla legge per la balneazione".