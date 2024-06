Bignami a sorpresa: "Onore a Bonaccini"

Ricorda alla platea di essere noto come uno "vagamente anticomunista", ma ricorda anche che bisogna riconoscere "l’onore al merito" quando c’è. E quindi "sarebbe sbagliato dire che Stefano Bonaccini, ha fatto male, non ha fatto quello che volevamo noi, ma va riconosciuto a Bonaccini, che rispetto, che non ho mai votato e che non voterei, che delle cose che diceva era convinto, non come altri. Faceva scelte convinte in favore della sua visione della Regione, e infatti tutti dicono che era un’eccezione e credo che sia così". È un Galeazzo Bignami che non ti aspetti quello che parla al Forum civico a Ravenna. Continua il viceministro delle Infrastrutture, uomo di punta di Fratelli d’Italia: "Si può dire tutto di Bonaccini, ma serve rispetto per uno che ha una storia politica. Diciamo le cose come stanno: se non c’era lui, nel 2020 il Pd non vinceva. Lo hanno mandato in Europa perchè non lo volevano più qui. E a me dispiace leggere la sardina (Mattia Santori, ndr) che lo attacca per dire ‘basta terzo mandato’, e ‘bisogna cambiare, non si possono creare incrostazioni’. Cioè, dico, la sardina...".