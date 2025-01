Borgo Tuliero, nuovi giochi nel giardino di via Tombarelle

Nei giorni scorsi il giardino di Borgo Tuliero in via Tombarelle è stato oggetto di un intervento di miglioramento da parte dell’Unione della Romagna Faentina. L’operazione ha previsto la sostituzione di un gioco rimosso con un nuovo ‘dondolo-bilico’ e l’installazione di tre nuove attrezzature ludiche: due giochi a molla e una casetta, in modo da arricchire l’offerta per i più piccoli. Si tratta di un intervento che risponde alle richieste avanzate da tempo dai residenti.

Il sindaco Massimo Isola e l’assessore con delega al Verde Massimo Bosi hanno incontrato alcuni abitanti di Borgo Tuliero per ufficializzare la consegna delle nuove installazioni. Il momento è stato l’occasione per raccogliere segnalazioni e proposte in merito alla frazione.