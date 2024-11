Borsa di studio a cinque ragazzi

Alice Porfiri (BEI-CM) e Federico Solaroli (ACM) per le classi terze, Viola Lombardi (ACM) per le quarte, Sabrina Abbondandolo e Vittorio Corsini (BCM) per le quinte, hanno vinto la borsa di studio Mixer S.p.A. destinata agli studenti del corso di chimica dell’ITIS Nullo Baldini di Ravenna, per aver riportato la media migliore tra le discipline tecnologie chimiche industriali, chimica organica e biochimica, chimica analitica e strumentale e lingua inglese nello scorso anno scolastico 2023-24.

Questa estate, poi, i vincitori e le vincitrici delle borse di studio hanno avuto l’opportunità di trascorrere un giorno nel laboratorio dell’azienda, accompagnati dal team interno di tecnici ed esperti del settore e ricevendo tutta la dotazione necessaria e l’abbigliamento donato da Mixer.