Borsa di studio Gino Pilandri. Ecco i nomi dei 19 ragazzi premiati

Sono 19 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2024, istituite dall’amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia è in programma il 5 dicembre alle 10.30 al teatro comunale.

Saranno presenti Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, e Federica Bosi, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione. L’iniziativa, che è alla sua diciottesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori, laureati, tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

Ecco tutti i nomi dei premiati. Diplomati: Aura Casamenti, Simone Fontana, Alex Giacoia, Lorenzo Giovagnoli, Francesca Neri, Valentina Ramolacci, Manuel Stella e Marco Valzania. I laureati sono Letizia Bertarelli, Giulia Raffaella De Luca, Martina Ferrari, Gioia Giordani, Alessandra Jian Ioana, Lorenzo Reina, Arianna Rivaroli, Vittoria Rosetti, Serena Siboni e Mattia Zugliani. Infine Ivan Farina, che ha conseguito la laurea magistrale in statistica, economia e impresa, marketing e ricerche di mercato all’Università di Bologna, ha presentato una tesi intitolata ’Modelli di equazioni strutturali per la valutazione della vacanza a Cervia’.