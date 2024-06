Botte al padre per i soldi: arrestato

Un 36enne residente a Castiglione di Ravenna è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione nei confronti del padre. In particolare i militari della locale Stazione sono intervenuti assieme ai colleghi del Radiomobile di Cervia - Milano Marittima alla luce di una chiamata in centrale per una veemente lite in famiglia. A caldo è poi emerso che che il 37enne voleva farsi dare del danaro dal padre giungendo a provocargli ferite per una prognosi iniziale di una ventina di giorni. Una volta dichiarato in arresto, il 37enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.