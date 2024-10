Brevetti+, disegni+ e marchi+, ecco gli incentivi ministeriali

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la pubblicazione dei bandi, ha reso operative,

per il 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni

per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 29 ottobre per Brevetti+, dal 12

novembre per Disegni+ e dal 26 novembre 2024 per Marchi+. Le misure saranno gestite da Unioncamere che ne curerà l’istruttoria per conto del ministero. Per informazioni le imprese associate possono rivolgersi al Servizio Credito e Incentivi di Confartigianato.