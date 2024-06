Cala il sipario sul Coconino Fest. Prima i fumetti, poi il party all’Hana-Bi

Si chiude oggi il Coconino Fest al Mar (le mostre saranno invece visitabili fino al 28 luglio). Il Festival del fumetto si chiude, come sempre, con un grande party in spiaggia. Vediamo quale è il programma odierno. Si parte alle 11 in sala Martini con la Masterclass di Anke Feuchtenberger, con Liliana Cupido (associazione Canicola). Ingresso gratuito su prenotazione (0544/ 482477); alle 17 alla Loggia ’ Gatto Pernucci’. Juta dialoga con Giada Arena (Lucy sulla cultura) e Ratigher seguito, alle 18, da ’I moti celesti’. Michele Peroncini dialoga con Manuele Fior. Alle 19 al Chiostro ’Futuro presente. Libri e fumetti sul mondo che verrà’: Fine (Giuseppe Civati, Marco Tiberi, Isabella Tiveron), Lagune (Piero Macola), Lo schermo bianco (Enrico Pinto). Dialogano con gli autori Ilaria Bonaccorsi e Fabio Sbaraglia. Alle 21.30 il gran finale all’Hana-Bi di Marina di Ravenna con il Coconino Krazy Party.

Protagonisti Johnny Mox in concerto + Live painting Usamaru Furuya e Juta + firmacopie degli ospiti del Coconino Fest + Manga & Anime Karaoke, Dj Set. Arrivando alle mostre, come si diceva si potranno visitare fino al 28 luglio dal martedì al sabato 9–18; domenica e festivi: 10 – 19; chiuso il lunedì. Tra le iniziative ’Gipi: tra le pagine di Stacy, con la possibilità di ammirare per la prima volta le tavole originali di Stacy, il libro a fumetti più recente di Gipi. Poi ’Usamaru Furuya: il lato oscuro del Giappone’: il manga giapponese continua a dominare le classifiche, e per la gioia degli appassionati arriva a Ravenna uno dei maestri più apprezzati in Italia: Usamaru Furuya, autore di capolavori che dosano ironia, erotismo, fantasy e inquietudini horror.

Ancora: ’Valentine Cuny-Le Callet: Perpendicolare al sole’. Cuny-Le Callet è una illustratrice francese che ha intrapreso una corrispondenza con Renaldo McGirth, detenuto da diversi anni nel braccio della morte in un carcere della Florida. Li accomunano la passione per il disegno e l’ostinazione nel voler cercare tracce di umanità e bellezza anche nei cinque metri quadrati di una cella di massima sicurezza. Poi ’Anke Feuchtenberger: Compagna cuculo’: Compagna cuculo è l’opera fiume della più importante autrice del fumetto tedesco.’Filippo Scòzzari: La Dalia Blu’: per festeggiare i cinquant’anni di carriera, Filippo Scòzzari torna a combattere con Raymond Chandler: anzi, per dirla con parole sue, a “ucciderlo a colpi di matita”. Per finire con ’Antonio Pronostico: L’eletto’: dopo Sniff e Tango, L’eletto è il terzo graphic novel realizzato da Pronostico.