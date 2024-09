Cambia la proprietà. Arriva Focaccia Group

La ex Farmografica di Cervia, nel Ravennate, finisce in portafoglio al Focaccia Group che rileva dalla società austriaca Mayer-Melnhof Packaging la storica azienda romagnola: il passaggio di proprietà – spiega la Regione Emilia-Romagna – è previsto entro il 30 settembre. L’altro giorno la costituzione della nuova società ribattezzata Agr Packaging-Arti Grafiche Romagnole e ieri l’incontro a Bologna tra la stessa Regione, il Prefetto di Ravenna, il Comune di Cervia, le organizzazioni sindacali, manager italiani di Mayer-Melnhof Packaging e l’amministratore delegato di Focaccia Group, Riccardo Focaccia (foto). C’è, "grande soddisfazione per l’avvio di un percorso di qualità – osserva l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla –: la firma il 5 settembre dell’accordo preliminare di vendita tra il gruppo Focaccia di Cervia e Mayer-Melnhof Packaging ha avviato formalmente la procedura di passaggio del ramo d’azienda". Da qui il percorso per il rilancio del sito produttivo, con gli 87 posti di lavoro.