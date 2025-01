Camion di polli si ribalta sulla E45. Strada chiusa e traffico deviato

Un camion che trasportava pollame, per cause da accertare, nella tarda mattinata di ieri si è ribaltato lungo il tratto ravennate della E45. L’incidente, in cui fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri all’altezza del chilometro 236 poco lontano dallo svincolo di Casemurate, in direzione Cesena. Nello schianto sono morti alcuni volatili trasportati.

Sul posto, oltre alle squadre Anas per il ripristino della carreggiata, sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e i rilievi che hanno richiesto la chiusura della E45 in direzione Cesena. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana – Mirabilandia e rientro allo svincolo di Casemurate.