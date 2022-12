"Campaza, raggiunto accordo con i creditori: niente asta"

Gli immobili che comprendono anche il ristorante La Campaza, a Fosso Ghiaia, non andranno all’asta. La notizia si era diffusa nei giorni scorsi quando, consultando l’elenco del Tribunale relativo ai beni destinati ad andare all’asta, vi era questo immobile oggi di proprietà dell’imprenditore della ristorazione e con interessi anche in campo turistico, Gilles Donzellini.

La vicenda, che sarebbe sfociata nell’asta giudiziaria, è particolarmente datata e riguarda investimenti immobiliari. Donzellini, dopo una lunga trattativa, ha però raggiunto un accordo con i creditori per chiudere una partita a lui non direttamente riconducibile. "Le trattative con il creditore – spiega l’imprenditore - erano in corso già da tempo. L’accordo è stato raggiunto pochi giorni fa, per cui nei prossimi giorni si definiranno tutte le procedure necessarie a chiudere positivamente l’operazione, senza arrivare all’asta".

Il periodo festivo non ha favorito la cancellazione immediata dell’immobile di Fosso Ghiaia dall’elenco di beni destinati all’asta, cosa che però avverrà nel più breve tempo possibile.

La Campaza, oggi, è un gruppo del settore ristorazione che include anche il catering Excelsius.

La location è particolarmente ampia che annovera anche una nursery dedicata alle cicogne, un lago, l’ampio immobile del ristorante e il parcheggio.