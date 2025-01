Campus, cambio al vertice. Luca Cipriani presidente per i prossimi tre anni

Luca Cipriani (foto) è stato eletto nuovo presidente del Campus universitario di Ravenna per il triennio 2025/2020. Subentra a Mario Neve.

Cipriani è professore associato di disegno dell’Università di Bologna, dipartimento di Architettura. Dottore di ricerca in ‘Ingegneria edilizia e territoriale’, dal 2017 è direttore della Scuola superiore di studi sulla città e il territorio. L’attività di ricerca è indirizzata all’architettura, all’archeologia e ai beni culturali in generale, riferita alle tecniche del rilevamento e della rappresentazione in diversi contesti e a varie scale. Responsabile scientifico di numerose campagne di documentazione di siti di interesse culturale, ha diretto progetti europei (Carnval Project,) e attualmente coordina il progetto emblematico ‘Le radici di un’identità. Il Laboratorio di architettura di Chiuro (So)’. I risultati delle ricerche sono stati divulgati attraverso pubblicazioni in riviste specialistiche e tramite saggi all’interno di libri; è autore di alcune monografie. Partecipa a conferenze scientifiche di livello internazionale legate all’uso delle nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. È diventato presidente a seguito delle elezioni che si sono tenute nei giorni scorsi nei campus della Romagna. Sono stati confermati per un altro triennio Emanuele Menegatti a Forlì e Alessia Mariotti a Rimini. Entrano in carica per il loro primo mandato Luca Cipriani a Ravenna e Mirko Viroli a Cesena. L’insediamento effettivo di Cipriani avverrà nei prossimi giorni.

Le congratulazioni per il nuovo incarico di Cipriani arrivano da Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni. "Per la nostra città – dice – l’Università di Bologna rappresenta un punto di riferimento molto importante in termini di didattica e ricerca, innovazione, aggregazione e socialità, crescita economica e culturale, attrattività. Abbiamo già avuto modo di apprezzare le comprovate doti del professor Cipriani, docente esperto nei campi dell’architettura, beni culturali e archeologia, con il quale siamo sicuri che nei prossimi anni potremo compiere insieme nuovi importanti passi avanti per lo sviluppo e la crescita universitaria della nostra città".