Canti natalizi col Chorus Fantasy

Stasera alle 21, al centro sociale ’Il desiderio’ di Lido Adriano (viale Manzoni 449), il coro Chorus Fantasy sarà protagonista per festeggiare l’arrivo del Natale. Il coro, diretto da Annalisa Gardella, si esibirà infatti in un concerto dal titolo ’Natale in allegria’.

Il programma della serata prevede l’esecuzione dei principali e divertenti canti natalizi, ma il repertorio del coro si allarga anche alla commedia musicale italiana, al musical e al pop, nello stile che ormai contraddistingue da anni il coro Chorus Fantasy, con i suoi intrecci vocali, i suoi solisti, ed il gioco delle voci. Un vasto programma che comprende diversi generi musicali, natalizi e non solo.

L’ingresso al concerto è libero, ma dalle 19 ci sarà la possibilità di cenare al circolo. Per la cena, la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0544/495900 oppure 348/8800259.