Capolinea autobus extraurbani, alcuni problemi da risolvere

Passano gli anni ma non migliora la situazione del capolinea delle corriere extraurbane nella Circonvallazione al Molino, a ridosso delle mura storiche. Da diverso tempo questo spazio ha sostituito la precedente fermata di piazza dei Caduti per la Libertà, con lo scopo di sgravare il centro storico di parte del traffico pesante ma, per conformazione e posizione, resta comunque un punto critico del trasporto pubblico.

Attualmente sono ben 65 le corse giornaliere feriali che vi si fermano, con fasce orarie in cui sono previste fino a cinque partenze contemporanee che, ovviamente, vanno ad intasare la circolazione a causa dello spazio ridotto dell’area bus. Con i lavori di riqualificazione del piazzale svolti nel corso dell’estate è stata semplicemente sostituita la sola pensilina esistente con una delle stesse dimensioni lasciando comunque una panchina laterale scoperta. Non sono state aggiunte biglietterie, servizi per gli autisti, le informazioni in tempo reale riguardano solo alcune linee e nelle ore serali tutta l’area è praticamente al buio creando una situazione di generale insicurezza.

Inoltre, l’attiguo monumento alla resistenza, di Giò Pomodoro, da poco restaurato, per la propria conformazione continua ad essere utilizzato come servizio igienico all’aperto, seduta per l’attesa, portarifiuti e appoggio per le biciclette.

Recentemente alcune linee effettuano capolinea pochi metri prima, all’angolo con via De Gasperi, in uno spazio in cui già fermano molte linee urbane e comunque, senza alcuna pensilina a servizio dei viaggiatori. Una soluzione che, a quanto pare, non va a risolvere le problematiche da tempo evidenziate.

Marco Beneventi