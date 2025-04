"Carlo III e Mattarella: grande vicinanza. Tenere i fari accesi"

Uno dei momenti che rimarranno nella memoria della visita di Carlo e Camilla è certamente quello del re inglese che guarda il video dell’alluvione dal telefono di Fabrizio Galavotti, presidente della Cab Terra. I cooperatori, scrivono, "sentono il dovere di ringraziare re Carlo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’attenzione che hanno voluto dedicare alla Cab Terra (che ha appena festeggiato i 142 anni dalla sua fondazione), alle altre Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna e a tutto il movimento cooperativo di Legacoop Romagna".

Continua la nota: "Il loro interesse per quanto avvenuto durante l’alluvione del 2023, sullo stato attuale dei terreni e sulla qualità delle nostre produzioni, ci ha consentito di mantenere alto l’interesse sulle imprese e sui cittadini che sono stati colpiti da quei terribili fatti. La vicinanza di re Carlo e Mattarella ci rende ancor più motivati a continuare a ’tenere accesi i fari’ sulla situazione del nostro territorio e sui numerosi impegni che tutti hanno assunto in questi due lunghi anni: il Governo, la struttura commissariale, la Regione Emilia-Romagna, il mondo dell’associazionismo d’impresa e del lavoro. Per questo, con la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e con la struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, abbiamo concordato un’iniziativa pubblica da tenersi ai primi di maggio, a due anni dall’alluvione. L’obiettivo è di dare continuità alla somma di valori, emozioni, impegni e obiettivi che abbiamo percepito in piazza del Popolo".