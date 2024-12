Cartolina di Natale a Bagnacavallo: l'iniziativa di Claudio Tambini

Arriverà a sorpresa, direttamente nelle buchette della posta a Bagnacavallo partire dall’8 dicembre, come se Babbo Natale giocasse, quest’anno, in anticipo. La cartolina di Natale cartacea, ideata da Claudio Tambini, seguirà il senso del format, ispirato dalla frase 'Va’ dove ti porta il cuore' e reso dalla grafica che riporta una serie di cuori che reggono le cartoline realizzate fino ad ora.

L’edizione di quest’anno, ideata dall’ex erborista, vj ed ora grafico, realizzata in 2000 copie riporta su un fondo oro e rosso una antica giostra di cavalli, alla quale sono accostate due colombe simbolo di pace ed una sfera di vetro con all’interno una bimba che abbraccia un cavallo. Una formula classica che condensa tanti simboli ognuno dei quali si lega a significati diversi, di portata più o meno ampia.

Come sempre una buona parte delle cartoline sarà a disposizione gratuitamente del pubblico presso la Bomboniera Filippi, partner dell’iniziativa, e la restante, su prenotazione al 3929956025 tramite le consegne effettuate direttamente da Tambini al domicilio dei fans in crescita.

"Alcuni le usano per realizzare delle composizioni incorniciandole, altri in sostituzione della punta o delle palle dell’albero di Natale, altri per inviarle ad amici lontani con i loro migliori auguri – sottolinea –. Alcune delle mie cartoline sono arrivate in Brasile, altre in Argentina. Viaggiano e continuano ad ottenere un grande riscontro di pubblico. Per molti ormai rappresentano delle presenze fondamentali per il Natale ed io, da appassionato, sono felice di averne riportato in vita la tradizione in un mondo in cui ormai il digitale ha il sopravvento sul cartaceo.

Per l’anno prossimo – continua Tambini – sto pensando di proporre ad alcune attività commerciali della città la realizzazione di cartoline personalizzate con una grafica dedicata".