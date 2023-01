Casa della Musica, c’è la Bixio Academy

La Bixio Academy approda, con il suo presidente Franco Bixio e il coordinatore artistico Renato Marengo, introdotti dal presidente del Mei nonché docente dell’Accademia Giordano Sangiorgi, alle 18.30 alla Casa della Musica di Faenza. Durante l’incontro, coordinato da Roberta Barberini, sarà presentato il master Sountrack Experience e le opportunità di lavoro per i mestieri della musica per il cinema offerte dal laboratorio e centro di formazione che, con le sue interconnessioni con le grandi istituzioni del cinema, è un ponte formativo e professionale verso il mondo della musica per il cinema. L’incontro è libero e gratuito ed è aperto a tutti i musicisti interessati.

Per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure chiamare il numero di cellulare 349.4461825.