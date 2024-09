Casola, il rio Peschiera invade via Roma

Frane, smottamenti, esondazioni. Casola Valsenio torna a temere il peggio, dopo aver pagato un prezzo altissimo nel maggio dell’anno scorso. Il centro abitato verso le 15 di ieri è stato allagato dal rio Peschiera, che si è riversato in viale Roma, la strada principale che attraversa la cittadina. Il fiume di fango ha invaso garage e cantine di diverse case che si affacciano sulla provinciale.

Intanto nel pomeriggio, vista la situazione critica, i tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo nel vasto territorio collinare circostante, nelle zone più a rischio frane, constatando che purtroppo il terreno aveva iniziato a muoversi in più punti: il timore è massimo soprattutto in considerazione della persistenza delle piogge, che si prevede che andranno avanti per tutta la notte. Sempre a causa delle frane, già dal primo pomeriggio è stato necessario chiudere la provinciale 63 per Zattaglia, che era stata una delle strade più pesantemente colpite nel maggio dell’anno scorso.

Il centro operativo comunale per le emergenze è attivo e può essere contattato h24 per ogni evenienza ai numeri 0546 976525 o 334 1069010.